Tre convocati per la Fiorentina nello stage di Mancini: oltre ad un giovane della Prima Squadra e il portiere di Aquilani, c’è anche il terzino della Reggina

L’ultimo appuntamento della Nazionale italiana del 2022 sarà uno stage dal 20 al 22 dicembre a Coverciano. Vi parteciperanno profili di interesse nazionale, convocati dal Ct Roberto Mancini e divisi in due gruppi: da martedì a mercoledì ci saranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori di Serie A e che militano all’estero.

Fra questi, figurano anche tre Viola. Alessandro Bianco, classe 2002, da quest’anno aggregato alla Prima Squadra; Tommaso Martinelli, classe 2006, portiere della Primavera e Niccolò Pierozzi, terzino del 2001 in prestito questa stagione alla Reggina (infatti convocato nel gruppo A). Lo scopo dello stage è ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni. L’Italia tornerà in campo il 23 marzo contro l’Inghilterra e, tre giorni dopo, contro Malta.