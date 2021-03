Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è stato convocato con la nazionale del Marocco per due partite contro la Mauritania e il Burundi che sono state programmate rispettivamente per il 26 marzo e per il 30 marzo.

Supplemento di gare in più per il giocatore che sta avendo però qualche problema fisico di troppo in questo periodo e che sta cercando di recuperare in vista della prossima gara dei viola in campionato contro il Milan.