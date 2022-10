Doppia gioia Jovic contro gli Hearts. E il serbo ritrova una mini striscia positiva che gli mancava dal 2019

Gli Hearts sono la vittima perfetta per Luka Jovic. O almeno lo erano, perché la Fiorentina non li incontrerà più nel suo cammino in Conference League. Per il serbo due gol in due partite contro il club scozzese nelle quali è partito da titolare. L’attaccante viola (playoff esclusi) non andava a segno in due gare consecutive in Europa dal maggio 2019 con la maglia dell’Eintracht Francoforte, dove segò sia all’andata che al ritorno del confronto contro il Chelsea.

