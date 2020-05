Erano attesi per questo pomeriggio i risultati delle analisi svolte ieri da Franck Ribery, al suo rientro dalla Baviera. Test sierologico e tampone, da procedura, che hanno dato esito negativo. Una doppia ottima notizia dunque per il campione francese, che è arrivato pochi minuti fa al centro sportivo, pronto per sottoporsi alle visite mediche. Resta da capire se FR7 potrà tornare ad allenarsi fin da subito o se dovrà osservare una sorta di isolamento.