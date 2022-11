Doppia sconfitta per Kouame e Barak in Nazionale. Esordio rimandato per Dalle Mura

Non solo i giocatori convocati per il Mondiale in Qatar che inizierà domani, sono tanti gli elementi della Fiorentina impegnati in Nazionale in giro per il mondo. A Marrakech, in campo neutro, la Costa d’Avorio di Kouame ha rimediato una sconfitta per 2-1 col Burkina Faso. Dopo la prova da subentrante contro il Burundi, oggi l’attaccante classe ’97 viola ha giocato 61′, venendo poi sostituito da Krasso.

Titolare anche Barak nella sua Repubblica Ceca. Dopo il primo gol in Serie A con la Fiorentina a San Siro contro il Milan, seconda gara consecutiva dal primo minuto per l’ex Verona. Da trequartista il calciatore della Fiorentina gioca 85′ al Gaziantep Stadyumu di Gaziantep. Vince la Turchia per 2-1, grazie a Unal e Calhanoglu, entrambi imbeccati da Under, ex ala della Roma. Il gol della Repubblica Ceca porta la firma di Cerny, attaccante del Twente che ha segnato alla Fiorentina nel playoff di Conference al Franchi nella gara di andata.

Nella sconfitta per 4-2 con la Germania ad Ancona dell’Italia Under 21 rimane in panchina Christian Dalle Mura. Il difensore mancino in prestito alla Spal rimanda così il proprio debutto. Dalle Mura, classe 2002 alla prima convocazione, ha giocato in tutte le rappresentative italiane dall’Under 15 in poi e completerebbe così il quadro nelle giovanili azzurre.