Doppio colpo Fiorentina con i soldi di Vlahovic. Viola stregati da Cabral e non solo…

Gli occhi sul campo e i fari sempre accesi sul mercato. Sopratutto quando i viola avranno a disposizione liquidità dopo la cessione di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina a gennaio, potrebbe cercare di piazzare un doppio colpo. Un attaccante che piace molto ai dirigenti viola è Arthur Cabral, classe ‘98, brasiliano, in forza al Basilea: 186 cm, 86 kg, arrivato in Svizzera dal Palmeiras nell’estate 2019, finora ha segnato 12 gol in 11 partite in questo campionato e il bilancio complessivo con il suo club è di 44 reti in 70 presenze.

Arthur Cabral è un vero talento. E oltre a lui potrebbe arrivare un centravanti italiano giovane. La Fiorentina sta seguendo con grande attenzione la crescita di Lucca, cannoniere del Pisa e non ha mai smesso di valutare le due punte del Sassuolo Scamacca e Raspadori, che hanno caratteristiche diverse ma fanno parte dell’elenco di attaccanti che piacciono a Italiano.

Senza contare che potrebbe tornare d’attualità l’idea Berardi anche se l’attaccante emiliano si aspettava un assalto molto più deciso da parte dei manager di Commisso durante l’ultima campagna acquisti, quando l’esterno di Dionisi si era convinto a cambiare squadra. Alla fine il Sassuolo sarebbe stato disposto a cederlo per una cifra vicina ai trenta milioni.