Doppio importante rinnovo in casa Fiorentina femminile

La Fiorentina è pronta per riprendere la stagione e in questi giorni sono diversi gli annunci ufficiali, tra nuovi ingaggi e rinnovi di contratto, delle giocatrici che faranno parte della rosa per il prossimo anno. Nelle ultime ore la società viola ha ufficializzato i prolungamenti di Verónica Boquete fino al 2023 e di Stephanie Breitner fino al 2024.

Patrizia Panico potrà dunque contare su due pedine fondamentali per il centrocampo viola

