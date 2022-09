Dossena: “La Fiorentina deve onorare le coppe. Jovic? In Serie A hanno faticato tutti. A centrocampo…”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore Giuseppe Dossena ha parlato a Tuttomercatoweb.com, commentando le sue aspettative sulla Fiorentina: “Ha indubbiamente qualità, nonostante fosse partita molto meglio la scorsa stagione. Deve onorare le coppe, un traguardo prestigioso che dovrebbe essere vissuto come un lusso. Jovic? Aspettiamo, alla Serie A bisogna adeguarsi. C’è una pressione introvabile in ogni altra parte del mondo”.

Sul centrocampo, aggiunge: “Amrabat regista? In quel ruolo ci vuole altro e non sono le sue caratteristiche. Ma lui si impegna e vuole mettersi in gioco, può calarsi nella parte alla fine. Mandragora? Deve entrare in una dimensione superiore, ovvero la continuità. Quello che ti porta a essere grande è proprio andare oltre il fare bene solo qualche partita”.