L’ex centrocampista della Sampdoria e della Nazionale, Beppe Dossena, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, ecco le sue parole: “Samp e Fiorentina rischiano la Serie B, mai come quest’anno con una classifica livellata verso il basso. Ci vorrà personalità. A Firenze non riuscite mai ad essere tranquilli, Commisso sta facendo molto bene, in 15 giorni ha comprato una squadra ed ha investito tanti soldi. Magari ci fossero magnati come lui d’oltre Oceano”.