Dossena: “Mandragora è stato voluto dalla Fiorentina: può giocare in tutte le posizioni del centrocampo”

Giuseppe Dossena, ex Torino e della Nazionale campione del mondo nell”82, è stato intervistato da Tuttomercatoweb e si è espresso sul nuovo acquisto della Fiorentina, Rolando Mandragora. Ecco il pensiero dell’ex granata:

“Quando c’è una società che ti vuole sono tanti i vantaggi: ti possono aspettare e ti danno la possibilità di ambientarti. Ovviamente poi va in campo il giocatore e deve far vedere le qualità e le caratteristiche che tutti conosciamo. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo ma dipende anche da come si muoverà la squadra”.