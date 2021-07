Dossena: “Se Antognoni deve essere utile solo per tagliare i nastri, è giusto che lasci la Fiorentina. In società c’è un po’ di confusione”

L’ex calciatore Beppe Dossena è intervenuto a Lady Radio per fare il punto sulle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Antognoni? La storia non si può gettare nella spazzatura, le tradizioni vanno rispettate. Una persona come lui non può essere utile soltanto per tagliare i nastri: a certe persone bisogna dare un ruolo. Se si rende conto di non servire a niente, è giusto che prenda strade diverse. Giancarlo ha ottime capacità di analisi: bisogna capire se la Fiorentina gli permetterà di fare questo”.

Continua così Dossena: “Mi pare che dentro alla Fiorentina ci sia un po’ di confusione. Con tutti gli allenatori liberi, c’era bisogno di andare dallo Spezia e creare questo precedente? Si poteva gestire il tutto meglio. Nella passata stagione la Fiorentina ha rischiato tanto: i risultati rispettavano una gestione societaria particolare. Firenze non può permettersi errori come quelli commessi. Ci sono tutti i presupposti per far bene, ma bisogna essere lucidi e fermi nelle scelte”.