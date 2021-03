Dotto: “Lo scandalo permanente dei social che ha travolto Prandelli”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto, ha parlato delle dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina e degli effetti dei social a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Da un lato c’è lo scandalo permanente dei social, per cui è ancora assente una legge precisa e severa nei confronti di chi li usa per sfogarsi. Dall’altro c’è la vicenda personale di Prandelli: ignobile prendere posizione sulla sua scelta, che può essere anche discutibile ma certamente rispettabile. E’ un uomo sensibile che si è reso conto che il mondo del calcio è cambiato e non trova più posto al suo interno. Prandelli è un uomo onesto e di altri tempi, evidentemente non se la sente più di svolgere il suo lavoro in un contesto in cui non si riconosce più”.