Douglas Costa e la Fiorentina: Un’ipotesi che di senso ne ha poco

Una delle notizie di giornata è il possibile inserimento di Douglas Costa nella trattativa tra Fiorentina e Juventus per Federico Chiesa. Questo, però, solo nel caso in cui la Vecchia Signora non trovasse nessuna squadra pronta ad acquistare l’esterno d’attacco brasiliano.

Si parla di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto ad una cifra da fissare. Obiettivamente, si tratta di un’ipotesi che di senso ne ha davvero poco. Soprattutto per due motivi. Il primo è lo stipendio di Douglas Costa, che guadagna 6 milioni di euro a stagione. Una cifra che la Fiorentina non può garantire all’ex giocatore del Bayern Monaco. Inoltre, il brasiliano si infortuna spesso e la Viola non può permettersi di fare un investimento per un calciatore che trascorre così tanto tempo in infermeria.