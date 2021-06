Dovbyk manda in paradiso Shevchenko: l’Ucraina vola ai quarti di finale

L’ultimo ottavo di finale di EURO2020 ha visto affrontarsi a Hampton Park Svezia e Ucraina. A prevalere è stata la Nazionale di Shevchenko per 2-1.

Al 27′ l’Ucraina si porta in vantaggio con la rete di Zinchenko, che sfrutta l’assist di Yarmolenko per portare in vantaggio i suoi. La Svezia pareggia al 43′: Isak serve Forsberg, che timbra l’1-1. Lo stesso attaccante svedese colpisce il palo al 69′: non succede più niente fino al 90′. Si va quindi ai supplementari:al 99′ viene espulso Danielson per un intervento killer. L‘Ucraina si getta in avanti e trova il gol della vittoria al 121′, con il colpo di testa di Dovbyk. Ai quarti di finale la Nazionale di Shevchenko affronterà l’Inghilterra a Roma.