Dov’è finito Benassi? Il lungo calvario del centrocampista viola. Ed ora il futuro…

Gli ultimi minuti giocati da Marco Benassi in gara ufficiale risalgono al 7 luglio 2020. Sul centrocampista classe ’94 della Fiorentina infatti, si è abbattuta in modo assai vigoroso la sfortuna. Benassi è afflitto da un problema molto serio al polpaccio destro, una lesione muscolare che fatica a guarire e che gli ha impedito di scendere in campo anche soltanto un minuto nella stagione 2020-2021. Dopo essersi infortunato con la Fiorentina ed aver saltato le 8 gare finali di campionato, Benassi è passato in prestito all’Hellas Verona. Una sola ed unica convocazione per il calciatore, in occasione della sfida tra Hellas Verona e Genoa.

‘È un giocatore stupendo, che non abbiamo. Ha sinistro, destro, velocità di passaggio, intelligenza tattica. Ci è mancato tanto, era un acquisto mirato. Abbiamo perso un giocatore che poteva darci tanto’. Queste le parole del tecnico scaligero Juric, rammaricato per la mancata disponibilità di un calciatore fortemente voluto.

Da qualche mese il centrocampista viola è tornato a Firenze a curarsi, ben prima della fine del prestito col Verona. 17 reti in 3 stagioni in maglia gigliata, Benassi era sempre stato capace di ottenere il proprio spazio a Firenze. Con la Fiorentina è giunto infatti a quota 95 presenze; il suo contratto scadrà nel 2022, ed al momento il suo futuro è molto incerto. Un ragazzo che deve ritrovare fiducia e serenità, dopo un’annata nera. Riuscirà a farlo con la Fiorentina, oppure cercherà il rilancio altrove?