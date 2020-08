Dov’è finito Bobby Duncan? In Inghilterra lo bacchettano, il futuro è scritto

Dopo qualche apparizione positiva in Primavera, la traiettoria di Bobby Duncan in maglia viola si è bruscamente interrotta. Un carattere non facile, un adattamento difficoltoso e l’inglese classe 2001 è presto scivolato nel dimenticatoio. Le prestazioni dell’attaccante di Whiston non hanno convinto. A tutto ciò si sono aggiunti anche alcuni acciacchi. Il ragazzo si era lasciato in maniera burrascosa col Liverpool, ed in Inghilterra non perdonano gli atteggiamenti e le dichiarazioni dell’allora procuratore Rubie. L’agente del ragazzo giunse ad affermare che i Reds stavano ‘bullizzando mentalmente’ il calciatore, e la separazione fu inevitabile.

Quella che però sembrava un’avvincente scommessa di Vincenzo Vergine oggi ha tutta l’aria di essersi rivelata un fallimento. Duncan sperava di trovare spazio con la prima squadra, ma non è mai andato oltre l’allenamento con Montella prima e Iachini poi. I media inglesi sono convinti che invece al Liverpool avrebbe potuto ritagliarsi spazio, complici le moltissime partite della squadra di Klopp, che soprattutto nel finale di stagione ha dato spazio a molti giovani. Nel mercato invernale la Fiorentina non è riuscita a cedere il calciatore, poiché le norme FIFA non lo permettono e la deroga non è arrivata. Nella prossima finestra di trattative il ragazzo saluterà Firenze con ogni probabilità, da vedere se definitivamente (al momento l’opzione più probabile), o in prestito.