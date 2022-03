Dov’è finito Kokorin? I due problemi che hanno impedito a Italiano di incidere sul russo

Che fine ha fatto Aleksandr Kokorin? Se lo chiede l’edizione odierna de La Repubblica, che ha dedicato un lungo approfondimento all’attaccante russo. In stagione, l’ex giocatore dello Spartak Mosca ha giocato appena sei partite per un totale di 121’ in campo. Numeri che raccontano quanto sia stata infelice l’operazione che ha portato all’acquisto di Kokorin, che nel gennaio 2021 ha firmato un contratto fino al 2024.

L’arrivo di due attaccanti come Piatek e Cabral, inoltre, gli ha chiuso ancora di più gli spazi. E pensare che Italiano e il suo staff avevano visto nel giocatore potenzialità: nell’ottica di rivalutare la rosa, uno degli obiettivi di inizio stagione era proprio quello di fare un lavoro specifico sul russo. A causa dei problemi fisici e di lingua, però, il lavoro del tecnico della Fiorentina non è praticamente mai cominciato. Di recente si era parlato anche di una possibile rescissione del contratto, ipotesi economicamente svantaggiosa per il club viola, che in estate proverà nuovamente a trovare una pretendente per il centravanti russo.