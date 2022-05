Dov’è finito Odriozola? La Fiorentina ha bisogno (anche) dello spagnolo per centrare l’Europa

Uno dei grandi protagonisti della stagione della Fiorentina è Alvaro Odriozola. Lo spagnolo, arrivato a Firenze con la formula del prestito secco dal Real Madrid, è diventato in pochissimo tempo uno dei beniamini della tifoseria viola.

La società si è messa al lavoro per cercare di prolungare la permanenza in riva all’Arno, acquistandolo a titolo definitivo o prolungando il prestito. Non sarà facile, viste le richieste dei Blancos, ma la Fiorentina ci proverà.

Nel frattempo, però, nell’ultimo periodo Odriozola è stato più fuori che dentro dal campo. Un’assenza dovuta ad un problema al ginocchio prima e ad un affaticamento muscolare, con il risultato che l’iberico ha giocato solo tre delle ultime dieci partite della Fiorentina.

Al suo posto Italiano è stato costretto a schierare Venuti, che spesso e volentieri non ha convinto e non è stato all’altezza delle aspettative. Per questo, a tre giornate dalla fine e con la Viola ancora in piena lotta per l’Europa, è quanto mai necessario recuperare il miglior Odriozola.