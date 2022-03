Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori al Franchi? Due le ipotesi

Per quanto riguarda la questione stadio, la Fiorentina poi vuole capire anche l’eventuale capienza: un Franchi aperto per 20mila spettatori, è un conto, diversi 5mila spettatori. Nella seconda ipotesi i viola potrebbero giocare a Empoli, anche se la capienza complessiva del Castellani è di 16mila spettatori, oppure a Perugia, come tanti anni fa.

Ancora più complicato, scrive La Repubblica, il discorso se la Fiorentina dovesse svolgere competizioni europee: l’unico stadio nelle vicinanze degno di nota per l’Europa sarebbe il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sul commerciale il tema per Commisso è: farà realmente crescere il fatturato viola?