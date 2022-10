Dove le cose vanno meglio. La Fiorentina ha ‘sistemato’ la classifica in Conference League… ma come arrivare primi? La situazione

Almeno in Conference League, la situazione della Fiorentina può essere definita sicura. Dopo un inizio disastroso, culminato con la disfatta a Istanbul contro il Basaksehir, la squadra viola ha vinto entrambe le partite contro l’Heart of Midlothian e si è portata a 7 punti, seconda in classifica. Il passaggio del turno dovrebbe essere (quasi) ipotecato.

C’è ancora un modo per arrivare primi? Tutto passa, proprio, dal ritorno contro i turchi. Giovedì 27 ottobre, al Franchi, arriverà il Basaksehir: per avere speranze per passare come prima, la Fiorentina deve vincere lo ‘scontro diretto’ almeno 3-0, per pareggiare di fatto la differenza reti (al momento, Basaksehir +10 e zero gol subiti, Fiorentina +4). Poi, si giocherà tutto all’ultima giornata, con la Viola in Lettonia contro il Riga e i turchi in casa contro gli Hearts. In ogni caso, sarà tutta questione di gol.