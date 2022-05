Dove sono (e chi sono) i leader della Fiorentina? Una squadra che non conosce la personalità

Come stava realmente Torreira? E perché sta così da un mese buono? E cosa ha trasmesso Italiano ai suoi durante la settimana? E Biraghi ha raccontato ai compagni cosa vuol dire giocare in Europa? Non che lui l’abbia provata chissà quanto più dei compagni ma sarebbe pur sempre il capitano. La rosa avrà capito che qui le coppe non si vedono da cinque anni? Avranno capito che 2000 persone in trasferta di lunedì pomeriggio per giocarsi il settimo posto hanno della fame importante alla base?

Chi doveva trascinarla questa squadra ieri? L’allenatore? Il capitano? Il leader tecnico a metà campo? Senza scomodare chi è andato via e trascinatore in qualche modo lo era, in questa rosa c’è un vuoto enorme di leadership, di personalità. Un’assenza tragica e che purtroppo si fa sentire quando il momento si fa decisivo e c’è anche solo da affermare la propria superiorità tecnica.