“Dove ti sei nascosto Gonzalez? Ma se la Fiorentina scorge l’Europa, il merito è anche della sua sfrontatezza. Mollare tutto per eccesso di critica è tafazzismo”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, sul proprio giornale, dedica stamani il suo pensiero all’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, che sta vivendo un periodo di appannamento: “Dove ti sei nascosto Nico? Dove sono finite quelle tue giocate elettriche a puntare l’avversario e irriderlo? Alla Fiorentina fragile e non fortunata di questo periodo sono mancate molte cose”, soprattutto “sono mancate anche le giocate devastanti di Nico Gonzalez, forse l’unico giocatore della rosa pronto a ogni palla a sfidare a duello il marcatore avversario in un mezzogiorno di fuoco spesso scottante per l’avversario”.

Cecchi conclude così: “Se la Fiorentina volteggia sul torneo e scorge l’Europa, il merito è anche dei suoi guizzi e della sua sfrontatezza, delle sue giocate mai banali e della sua irruenza magnetica. Non è aeronautica, non è neppure magia, è calcio. Non crederci e mollare tutto per sfiducia o eccesso di critica, invece è tafazzismo”.