Dove vedere Fiorentina-Lech Poznan? Anche stavolta niente diretta in chiaro: le alternative

Dopo il 4-1 dell’andata, la Fiorentina, si trova con un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Prima però c’è da confermarsi nel match di ritorno al Franchi, dove giovedì arriverà il Lech Poznan. Se il Franchi dovrebbe essere presumibilmente pieno, visto l’andamento nella vendita del pack messo a disposizione dalla società, per chi non potrà assistere dal vivo, c’è una brutta notizia.

Se giovedì scorso TV8 aveva trasmesso in chiaro il match della Juventus, settimana prossima toccherà alla Roma. Niente Fiorentina in chiaro, che potrà però essere seguita sia su Dazn che su Sky.