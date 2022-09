Doveri non vede il rigore per la Fiorentina, ma dosa bene i cartellini e mantiene il controllo della gara. Bene il VAR

L’arbitro di Fiorentina-Juventus è stato Daniele Doveri della sezione di Roma.

Il direttore di gara non offre una prestazione brillantissima, ma neanche insufficiente. Bravo a gestire il vantaggio della Juventus: Milenkovic tiene in gioco Milik al momento dell’assist di Kostic, lo 0-1 è regolare. L’errore più pesante è il rigore per la Fiorentina, perché è il VAR a salvare Doveri, che non aveva visto il tocco con la mano di Paredes (anche a causa della sua posizione in campo).

La seconda frazione non è piena di episodi degni di nota, anzi. Da segnalare una buona gestione dei cartellini gialli, da una parte e dall’altra. Rischioso il contatto Sottil-Cuadrado, non propriamente uno spalla contro spalla. Una situazione dubbia, ma ci sta far proseguire. Non c’è fallo di Igor sul colombiano ex viola.

Complessivamente, considerata anche la difficoltà della partita, la prestazione di Doveri è sufficiente. Molto bene Aureliano al VAR in occasione del rigore.