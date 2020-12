Doveri si fa condizionare dalla caduta di Lerager, ma restano tanti dubbi sul gol annullato alla Fiorentina

Il posticipo della decima giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa è stato diretto da Daniele Doveri di Roma assistito da Peretti e Vecchi con Banti addetto alla sala VAR.

Primo tempo molto spezzettato nel gioco con tantissime interruzioni che condizionano gioco e spettacolo. Al 15′ prima ammonizione della gara per Pulgar falloso su Pellegrini, mentre nel finale della prima frazione giallo anche per Sturaro che ferma Amrabat su una ripartenza.

Ad inizio ripresa, al 50′, manca l’ammonizione a Lerager che blocca irregolarmente Biraghi, Doveri fischia il fallo ma non sanziona il danese. Al 70′ la Fiorentina si porta in vantaggio con Bonaventura, Doveri convalida ma viene richiamato da Banti per una revisione VAR; c’è infatti un contatto precedente Bonaventura-Lerager, Doveri prende la decisione di annullare la rete. A nostro avviso il contatto tra i due è reciproco ma evidentemente l’arbitro romano è condizionato nella sua scelta dal fatto che il genoano si lascia cadere. Al 73′ ammonizione per Pellegrini falloso su Pulgar. Nel finale dopo un giallo a Borja Valero per proteste, al 97′, la Fiorentina trova un rocambolesco pareggio con Milenkovic: i rossoblu protestano per un presunto fallo di Kouame su ben due giocatori avversari, ma Banti e Doveri restano convinti a concedere la rete.

Non brillante la prestazione dell’arbitro Doveri che in più di un’occasione appare indeciso nel prendere la decisione giusta e opportuna, tanti dubbi restano sul gol annullato a Bonaventura.