Doveva essere Firenze, poi Roma e adesso di nuovo Germania? Grillitsch non è ancora pronto a lasciare il suo attuale campionato

Doveva essere il sostituto di Torreira e invece non arriverà nemmeno alla Fiorentina. Florian Grillitsch è stato ad un passo dall’approdo a Firenze, salvo poi vedere la trattativa infrangersi definitivamente a causa delle richieste del padre. Con l’acquisto di Rolando Mandragora le porte dell’ex Hoffenheim si sono poi chiuse del tutto.

Dopo che è fallito anche il suo passaggio alla Roma, che in quella posizione ha prelevato Matic, adesso sembra che il futuro del ventiseienne sembri ancora in Germania, con le percentuali di una sua permanenza in Bundesliga in rialzo. Così riporta Tuttomercatoweb.