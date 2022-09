“Doveva essere una passeggiata, è finita con i fischi”

Sul Corriere Fiorentino si parla del pareggio casalingo della Fiorentina contro il Riga in Conferece League. A farlo è Ernesto Poesio, in un suo editoriale per il quotidiano, intitolato “Non critiche ma nodi al pettine”.

Doveva essere una passeggiata per i viola, invece è finita con i fischi del Franchi. Un pareggio che lascia tanto amaro in bocca per tanti motivi, uno su tutti il permanere del problema del gol: anche contro i modesti lettoni, un solo gol, poi recuperato in men che non si dica. E poi c’è un atteggiamento che non ha convinto, totalmente diverso dal Riga che, sapendo del divario tecnico, hanno mostrato carattere.