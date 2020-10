Draghi: “Bisogna anticipare Roma-Fiorentina alle 15.00 per aiutare ristoratori e bar”

La prossima partita di campionato della Fiorentina è fissata per domenica 1 novembre alle 18.00 contro la Roma all’Olimpico. Di questo match ha parlato il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, chiedendo lo spostamento del fischio d’inizio. Queste le sue ragioni: “Sappiamo benissimo le logiche che accompagnano il calcio moderno, il cosiddetto spezzatino, con il quale la Federcalcio decide di spalmare le partite del campionato di Serie A su tre giorni e ad orari tutti diversi. Tuttavia in un momento come questo con un Dpcm che impone l’assenza di pubblico dagli stadi e che obbliga a chiudere bar e ristoranti alle 18, dare il fischio di inizio a quell’ora alla stessa seguitissima gara, comporterebbe adesso che nessun spettatore potrà godersi una partita così importante davanti ad una pizza o ad una birra. Il mio appello non rimanga inascoltato: che si anticipi di tre ore la partita (alle 15.00 ndr) per aiutare ristoratori e baristi che piangono carenza di clientela in questo periodo. Comprendo le difficoltà organizzative a modificare un orario a così breve distanza temporale, ma il mio invito vale per tutte le giornate di campionato comprese nello spazio temporale di novembre, fino a termine delle misure previste nel Dpcm”.

0 0 vote Article Rating