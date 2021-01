Drago: “Il Crotone è una squadra che ha una filosofia di gioco. Prandelli dovrà a fare di necessità virtù”

Questo pomeriggio Massimo Drago, allenatore del Crotone tra il 2012 e il 2015, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle insidie che la Fiorentina si troverà a dover affrontare questa sera. Queste le sue parole: “Sono dell’idea che attualmente cercare il risultato attraverso il gioco è una filosofia che alla fine paga. Il Crotone è una squadra che ha disputato ottime partite quest’anno, e spesso è uscita sconfitta a causa di errori dei singoli. Domenica scorsa col Benevento invece è stato l’opposto: ha portato a casa tre punti, giocando meno bene e venendo meno a questo principio. Un vero paradosso. Durante l’anno in qualche circostanza è rimasto punito da questo atteggiamento, ma nonostante tutto il Crotone cerca sempre di giocare dal basso. Prandelli e le difficoltà della Fiorentina? La squadra si costruisce durante l’estate non adesso, e a suo tempo così era stato fatto. Ovviamente il punto è che tutto venne organizzato in base alle indicazioni di Iachini. Un 3-5-2 senza esterni e con due punte centrali. Col cambio in panchina, Prandelli ha provato a modificare questo assetto e come sappiamo si è imbattuto negli enormi limiti della rosa viola. La squadra è costruita per giocare col 3-5-2, per cambiare metodologia e modulo serve tempo e lavoro, adesso l’unico modo sarebbe quello di intervenire sul mercato per portare a Firenze giocatori funzionali alle idee dell’allenatore. La Fiorentina deve migliorare nella solidità di gioco, Prandelli deve essere bravo a sfruttare al meglio la propria rosa. Se non arriveranno nuovi giocatori deve essere lui a snaturarsi e cercare di fare necessità virtù”.

