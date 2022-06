Drago ricorda il baby Bernardeschi: “Quando giocava nella Primavera della Fiorentina rimasi folgorato”

L’approdo di Federico Bernardeschi al Napoli sembra vicino, così Il Mattino ha intervistato l’ex allenatore ai tempi del Crotone Massimo Drago che ricorda così il talento della Fiorentina:

“Amavo le partite del campionato Primavera. Durante un Atalanta-Fiorentina rimasi folgorato da questo ragazzetto che sapeva mettersi in mostra, tentava sempre la giocata, faceva da leader. Quando ci fu l’occasione di portarlo a Crotone feci di tutto per averlo. Accettò con entusiasmo di venire a Crotone, ma all’inizio era titubante. Di solito servono cinque o sei mesi per abituarsi, lui ci mise poche settimane e segnò il primo gol alla prima da titolare. Segnò 12 gol alla fine di quell’anno, anche grazie a lui andammo ai playoff”.

La stagione successiva sarebbe tornato alla base, esplodendo a Firenze come uno dei migliori prospetti degli ultimi anni anni del calcio italiano. Dopo cinque anni fallimentari alla Juventus dal punto di vista personale, l’ex prodotto del vivaio viola sembra pronto a buttarsi in una nuova sfida, tornando in quel Sud che Drago ha voluto ricordare.