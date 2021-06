Dragowski all’Inter è fantacalcio e i nerazzurri virano su un altro portiere per il dopo Handanovic

Nonostante la Fiorentina abbia confermato che rimarrà, Dragowski continua ad essere accostato dai media a diverse squadre. Tra queste l’Inter, che qualche giorno fa si leggeva essere interessata al polacco per il dopo Handanovic. In verità la notizia appariva più che altro come una speculazione estiva, tanto che in queste ore il nome di Dragowski è stato già rimpiazzato.

Stando a quanto scrive L’Interista, infatti, il club nerazzurro avrebbe individuato in Emil Audero il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Handanovic. Il portiere della Sampdoria, tra i migliori nella scorsa stagione, costa 20 milioni. Marotta e Ausilio, per abbassare le pretese di Ferrero, potrebbero inserire delle contropartite.