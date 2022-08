Dragowski allo Spezia, ecco quando avverrà la chiusura della trattativa. E per il portiere spunta anche la clausola rescissoria

Sembra ormai in dirittura d’arrivo dalla Fiorentina allo Spezia il portiere Bartłomiej Drągowski. Come trapelato ieri si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo: degli 8 milioni richiesti inizialmente dalla società viola alla fine il club ligure ne pagherà all’incirca 2 concedendo il 50% di percentuale sulla futura rivendita.

Secondo quanto riferito da CalcioSpezia le visite mediche che dovrebbero essere svolte a inizio settimana. Per Dragowski è pronto un contratto triennale di 700.000 € per il primo anno, e di 1.2 milioni a salire per i successivi due. Nell’accordo c’è anche una clausola di rescissione a circa 8 milioni di euro a fine del primo anno di contratto.