Dragowski ancora fuori, ma solo a scopo precauzionale: niente di grave per il portiere viola

MOENA – E’ in corso in questo momento l’amichevole tra la Fiorentina e Polisportiva C4 Foligno. Tra i pali viola, come nella prima partita di questo ritiro, c’è Pietro Terracciano e non Bartlomiej Dragowski.

L’assenza del polacco, comunque, non è dovuta a motivi particolarmente preoccupanti. Il portiere, semplicemente, è tornato ad allenarsi in gruppo solo due giorni fa dopo un lieve affaticamento muscolare. Per questo motivo, considerando anche i carichi di lavoro pesanti di questa prima settimana di ritiro, si è preferito tenerlo a riposo.

Le condizioni di Dragowski non preoccupano neanche in vista del campionato, perché è normale accusare qualche piccolo dolore quando si svolge una preparazione pesante dopo un periodo di pausa.