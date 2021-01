Dragowski: “Avevo deciso di non rimanere alla Fiorentina ma dopo l’arrivo di Commisso è cambiato tutto. Felicissimo di aver sposato questo progetto”

Il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski intervistato da La Repubblica ha parlato della sua permenenza in viola ma non solo: “Inizialmente dopo il primo anno avevo già deciso di non rimanere. Perché non vedevo prospettive per me. Poi però, quando sono tornato da Empoli, è cambiato tutto. Una nuova proprietà, una nuova dirigenza. Ho parlato col presidente Commisso e coi dirigenti e ho deciso di rimanere. Loro non avevano colpe, anzi. Non c’entravano niente col passato. E io ho capito che si stava aprendo una nuova pagina nella mia carriera. Sono felicissimo di essere rimasto e di aver sposato questo progetto”.



