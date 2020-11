Il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski commenta a Dazn, prima della gara contro il Milan, l’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola: “Ancora il mister ha avuto poco tempo per lavorare con noi, la sosta per le nazionali che portato via tanti giocatori. C’è da dire che sicuramente lui ha messo dentro qualcosa che vuole lui, auguriamoci di mettere in pratica ciò che ci chiede”

