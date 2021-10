Dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Napoli dello scorso 3 ottobre, Bartlomiej Dragowski torna ad assaggiare il campo. Il portiere della Fiorentina sta infatti recuperando dal problema di natura muscolare che lo ha costretto a lasciare la porta viola nelle mani di Pietro Terracciano. Quest’oggi il polacco si è rivisto in campo, anche se il suo percorso di recupero è ancora in fase iniziale, visto che il suo rientro in campo è previsto per metà novembre.