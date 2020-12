Dragowski è ancora il migliore in campo e per la Fiorentina non può essere una buona notizia. Milenkovic e Pezzella troppo brutti per essere veri

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli.

Contro l’Atalanta la retroguardia viola è stata letteralmente surclassata dagli avversari, superiori tatticamente e fisicamente. L’unico a salvarsi è Dragowski, protagonista di due grandi interventi su Zapata e attento anche sul colpo di testa di Romero. Il portiere polacco è ormai chiamato a fare miracoli ogni partita, il che da è una parte è una notizia buona e dall’altra decisamente pessima.

Via poi alle insufficienze, a partire dai due centrali. Continua il suo momento di crisi Pezzella, annullato da Zapata che gli scappa via svariate volte come in occasione del vantaggio nerazzurro. Ancor peggiore, se possibile, la prestazione di Milenkovic che si potrebbe riassumere nell’atteggiamento adottato sul raddoppio di Malinovskyi. Prima commette il fallo che induce l’arbitro a concedere punizione dal limite, poi si abbassa in barriera così che il pallone gli passi sopra la testa prima di insaccarsi nell’angolino.

Passiamo alla fasce dove troviamo Venuti e Biraghi. Il primo, schierato a sorpresa dall’inizio, rientra in negativo nell’azione del gol di Gosens. Zapata gli va via di forza, ma lui ci mette troppo poco del suo per poter pensare di guadagnare un fallo. Immobile, come d’altronde tutti i suoi compagni, in occasione del tris di Toloi. Passando a Biraghi, tra cross sbilenchi e affanni difensivi, non possiamo che dare un altro giudizio negativo. A venti dalla fine esce per infortunio lasciando il posto a Barreca, che quantomeno ha il merito di effettuare l’unico tiro in porta della Fiorentina nel secondo tempo.

Chiudiamo la nostra rubrica parlando di Lirola, schierato da Prandelli in una posizione insolita. Decisamente più avanzato rispetto al passato, lo spagnolo agisce praticamente da esterno offensivo ma non riesce a trarne vantaggio. Difficile farlo in una partita che la sua squadra ha impostato fin da subito sulla difensiva, ma resta comunque l’impressione che l’ex Sassuolo non sia capace di alcuno spunto degno di nota.