Dragowski e i saluti alla Fiorentina in tempi rapidi. Due proposte già sul tavolo del club viola

Futuro inglese per il portiere della Fiorentina, Dragowski. Un futuro che potrebbe prendere corpo in tempi piuttosto brevi.

Il club viola per l’estremo difensore polacco ha sul piatto un paio di offerte interessanti (una, secondo La Nazione, sarebbe del Southampton per una cifra intorno ai 6 milioni di euro).

Per questo motivo l’ex Jagiellonia potrebbe salutare Firenze già per alla fine del mese dopo sei anni di permanenza in Toscana.