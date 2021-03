Dragowski e Igor in coro: “Milan avversario difficile. Possiamo vincere e dare continuità ai nostri risultati. La barba del polacco? Finchè non mi da fastidio alle gambe non la taglio”

In vista della gara di domenica tra Fiorentina e Milan, due giocatori viola hanno parlato ai canali ufficiali del club di Commisso. Il primo è il portierone polacco Dragowski che ha dichiarato: “Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e speriamo di poterlo fare già contro il Milan. Il giocatore rossonero più temibile? Direi Ibrahimovic, anche se tutta la squadra di Pioli è pericolosa”. Sulla sua folta barba invece? “Non la taglierò mai, scherza il numero 69 viola. Finchè non mi da fastidio alle gambe non la taglio”.

Anche Igor ha parlato ai microfoni della Fiorentina: “Il recupero dall’infortunio sta proseguendo, mi sento bene, sono contento, sto lavorando bene e in tranquillità, senza fretta, anche se spero di tornare il prima possibile. Lavoro in palestra, tanta bicicletta, e piscina. Per la squadra è un periodo difficile, ma con il lavoro stiamo migliorando e penso che solo sul campo possiamo cambiare questa situazione. Col Benevento abbiamo portato a casa una vittoria importante, ma ora dobbiamo pensare alla partita difficile che ci attende contro il Milan. Possiamo vincere e portare a casa i tre punti. Un grande abbraccio a tutti i tifosi viola”.