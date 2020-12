Dragowski e la sua crescita: e’ il migliore nel peggior periodo viola

La Fiorentina ha reso noto, sui canali ufficiali, il giocatore del mese di Novembre. A vincere il premio digitale non poteva che essere Bartlomiej Dragowski. Il portierone viola, infatti, è stato uno dei pochi a salvarsi in un mese funesto per la squadra viola.

Tra partite senza arte nè parte, sconfitte inaspettate e prestazioni non positive, il polacco è stato uno dei pochi, se non l’unico, a prendere la sufficienza ogni volta. Un premio, senza alcun dubbio, meritato.

🎖️ | PLAYER OF THE MONTH

Il miglior giocatore del mese di Novembre scelto da voi è Bartłomiej Drągowski!

#ForzaViola 💜#Fiorentina#PlayerOfTheMonth by #Sammontana🍦 pic.twitter.com/1JKnIkOZ8o

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 17, 2020