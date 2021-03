Dragowski e Terracciano, due portieri complementari: la salvezza della Fiorentina non dipenderà da loro

Il percorso di recupero di Dragowski procede bene, e tutto fa pensare che contro il Genoa sarà di nuovo lui a difendere la porta della Fiorentina. Niente Terracciano bis dunque, con la situazione dell’ultima parte della scorsa stagione che non si ripeterà.

Allora Dragowski aveva rimediato un infortunio ben più importante di quello patito contro il Milan, e Terracciano l’aveva sostituito per diverse partite. Quelle che poi, di fatto, avevano condotto la Fiorentina alla salvezza anticipata per mano anche delle parate del suo portiere.

Situazione che, agli occhi dei tifosi, ha fatto guadagnare punti a Terracciano a discapito di Dragowski. Tanto che erano molti coloro che, alla vigilia delle partite con Benevento e Milan, invocavano l’ex Empoli titolare in quanto capace di trasmettere più sicurezza alla squadra in un momento così delicato.

Il desiderio, pur causalmente, è stato esaudito e contro il Milan Terracciano si è ritrovato a scendere in campo per tutto il secondo tempo. Benché incolpevole sui gol subito, la sua prestazione non è stata però eccezionale con un paio di disattenzioni che potevano costare caro.

Questo non per dire che Terracciano non sia un ottimo portiere, anzi ha dimostrato il contrario salvando più volte la Fiorentina. Ma il ragionamento che potremmo fare, piuttosto, è che in fondo la salvezza non potrà mai dipendere dal portiere. Questo perché Dragowski e Terracciano, con i loro stili completamente diversi, possiedono entrambi dei pro e dei contro che in alcune situazioni fanno preferire il polacco e in altre l’italiano.

Giusto allora, probabilmente, che il titolare rimanga Dragowski fosse solo per un discorso di prospettiva. Con la certezza che, in mezzo a tutti i problemi che in questo momento ha la Fiorentina, non sarà certo il portiere a determinarne le sorti da qui al termine del campionato.