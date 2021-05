Dragowski e Terracciano in due non fanno una parata. Sonni tranquilli per Milenkovic e compagni davanti all’immobilismo dell’attacco del Cagliari

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini.

Contro il Cagliari la retroguardia viola ha vissuto una delle giornate più tranquille dell’anno, complice un attacco sardo a dir poco sterile. Chiamati solo a delle uscite i due portieri. Due, perché proprio dovendo compiere una presa alta Dragowski si infortuna e lascia il campo a Terracciano, anch’egli praticamente inoperoso.

Passando al terzetto difensivo, da evidenziare c’è una grande scivolata di Milenkovic utile a murare un tiro a botta sicura di Joao Pedro da distanza ravvicinata. Attento in un paio di circostanze anche Pezzella, mentre Igor non è chiamato mai al lavoro sporco. Il brasiliano proverebbe anche a uscire palla al piede e impostare il gioco, ma è impresa ardua visto l’immobilismo che gli si presenta davanti.

Quanto agli esterni, nervosismo e imprecisioni varie per Caceres che finisce anche per farsi ammonire in seguito a un’entrata in ritardo su Lykogiannis. Al suo posto poi entra Venuti che tenta alcuni servizi in area, neanche a dirlo preda dei difensori del Cagliari (non per colpa sua). Limitato nella metà campo viola Biraghi, che quantomeno non corre rischi. Stavolta in zona offensiva non si fa vedere mai, eccezion fatta per il destro scellerato che conclude una partita che di calcio ha avuto veramente poco.