Dragowski e un incontro decisivo con la Fiorentina. La missione del club viola

A fine stagione è atteso a Firenze il procuratore del portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski, ovvero Mariusz Kulesza. Sarà quello un momento importante per definire il futuro dell’attuale guardiano della porta viola.

In occasione di quella circostanza verranno messe sul tavolo tutte le opzioni, dal prolungamento del contratto (quello attuale scade a giugno 2023), fino ad eventuali offerte e richieste per lui; infatti sono molti i club che lo seguono da vicino, come il Borussia Dortmund, le due romane, ma anche squadre inglesi.

Per la Fiorentina, la missione è confermare il polacco.