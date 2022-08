“Dragowski è un ottimo portiere. Alla Fiorentina ha pagato il dualismo con Terracciano, ma non solo”

L’ex portiere, tra le altre, di Inter e Perugia Andrea Mazzantini, intervenuto a Radio Sportiva, si è soffermata anche sull’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, che nei giorni scorsi ha lasciato il club viola per lo Spezia.

“Non capisco le critiche a Provedel, quando chiama una big come la Lazio è giusto andare via. Allo Spezia in compenso è arrivato Dragowsi: ritengo il polacco un ottimo portiere. Nella passata stagione alla Fiorentina ha pagato il dualismo con Terracciano e qualche infortunio di troppo”.