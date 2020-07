Dragowski finisce nel mirino di un club spagnolo: la situazione

Attenta Fiorentina, l’Espanyol è tornato ad osservare da vicino Bartlomiej Dragowski. Già trattato nell’estate 2018, prima che la Viola decidesse di tenerlo nonostante l’arrivo di Lafont, adesso la squadra spagnola potrebbe tornare alla carica. L’assenza di Diego Lopez nell’ultima partita, nonostante il tecnico Rufete abbia chiarito che sia una decisione per permettere agli altri portieri di giocare, potrebbe nascondere altro. L’ex Milan, infatti, ha suscitato l’interesse di alcune società che militano in Premier League. E se dovesse andarsene, come si legge sul quotidiano iberico La Grada, sarebbe proprio Dragowski l’obiettivo numero uno dell’Espanyol.

Da parte nostra aggiungiamo che difficilmente la Fiorentina lascerà andare il polacco, che nella prima stagione da titolare in riva all’Arno ha convinto tutti. E anche lo stesso Dragowski non ha motivi di alcun tipo per lasciare Firenze e andare a giocare in un club che è retrocesso nella Serie B spagnola.