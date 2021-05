Dragowski, futuro in dubbio. Ma in porta c’è già una certezza

Nella difficile stagione della Fiorentina, tra i (pochi) giocatori che si salvati ci sono sicuramente i due portieri. Ottima annata per Bartlomiej Dragowski, che con le sue parate ha tenuto spesso in piedi la Viola e rimediato agli errori dei compagni di squadra. Il polacco ha disputato 36 partite in campionato, mentre non è mai sceso in campo in Coppa Italia. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Firenze: piace al Borussia Dortmund e in ogni caso c’è da discutere del rinnovo del contratto.

La Fiorentina, però, ha già una certezza tra i pali: ci riferiamo a Pietro Terracciano, che a Crotone ha dimostrato per l’ennesima volta di essere tra i ‘dodici’ più forti del campionato. Tutte le volte in cui è stato chiamato in causa, l’ex Empoli ha risposto presente e la sua presenza è sicuramente anche uno stimolo per il portiere titolare, a prescindere dalla permanenza o meno di Dragowski in viola.