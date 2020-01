Il portiere della Fiorentina Barlomiej Dragowski ha parlato ai microfoni di DAZN in merito al nuovo allenatore Beppe Iachini: “Ha già lavorato con noi per una decina di giorni quindi ha avuto il tempo di trasmetterci i suoi ideali. Penso che oggi è il giorno giusto per dimostrare le nostre potenzialità”.