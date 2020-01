Dragowski: “Iachini non vuole giocatori in campo, ma animali. E’ cambiato il nostro atteggiamento. La mia barba…”

Il portiere della Fiorentina, Bart Dragowski, ha parlato a Radio Bruno dopo la partita pareggiata contro il Genoa: “Non sono felicissimo ma neanche arrabbiato. Questa partita era difficile, non siamo riusciti a fare in campo quello che volevamo, ma la poteva vincere chiunque. Per fortuna non siamo riusciti a prendere gol e questo è un fatto positivo. Subito dopo la partita è difficile dire quello che non ha funzionato, ma con la testa siamo già alla partita con l’Inter. Non penso al fatto di essere stato il primo a parare un rigore a Criscito, il mio obiettivo era solo quello di fare il bene della squadra. Iachini? Il mister vuol vedere non uomini, ma animali in campo e questo, penso, è quello che stiamo facendo. Voleva un cambiamento di atteggiamento. La barba come Harden? Ho visto la serie tv Vikings, vorrei una barba ancora più lunga (ride ndr)”.