Dragowski imita Castrovilli e dice il suo sì ad Agnieszka: e c’è anche uno Zurkowski ‘in tiro’ tra gli invitati

Stagione in pausa e momento di grandi sì e grandi unioni per i calciatori della Fiorentina: il calcio c’entra solo relativamente perché pochi giorni fa era stata la volta del matrimonio tra Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti, ieri invece il turno di Bartlomiej Dragowski e Agnieszka Abram. Il portiere polacco ha detto il suo sì alla storica fidanzata e alla sua giornata di festa c’era anche un altro polacco-viola come Szymon Zurkowski: vedremo se i due si ritroveranno almeno per qualche giorno da compagni a Moena, prima delle rispettive traiettorie di mercato.

