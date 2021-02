Grande protagonista ieri, Bartlomjei Dragowski ha parlato ai profili social della Fiorentina nel giorno dopo la sconfitta con l’Inter: “Io migliore in campo ieri sera? Non lo so, abbiamo perso 2-0 quindi non possiamo essere contenti, anzi siamo arrabbiati. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima partita e lavorare duramente”.

